Edirne'de Hırsızlık Şüphelisi Büfede Yakalandı

14.01.2026 18:32
Edirne'de birçok iş yerinde hırsızlık yapan B.A. (24) polis tarafından bir büfede yakalandı.

Edirne'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince bir büfede yakalandı.

Kent genelinde çeşitli iş yerlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.

Eşkal bilgileri doğrultusunda MOBESE görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, şüpheliyi bir büfede alışveriş yaptığı sırada tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A. (24) emniyete götürüldü.

Şüphelinin gözaltına alınması, büfenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yapılan incelemede zanlının, son 4 günde farklı iş yerlerinden cep telefonu, 50 gram gümüş, 459 paket sigara ile 10 bin lira çaldığı belirlendi.

B.A'nın "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" ile "evden, otodan ve iş yerinden hırsızlık" suçlarından toplam 24 suç kaydının bulunduğu, ayrıca "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

