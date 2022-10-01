Edirne'de iki aracın çarpıştığı korkunç kazada ikiye bölünen otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de iki aracın çarpıştığı korkunç kazada ikiye bölünen otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı

01.10.2022 10:02

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ikiye bölünen aracın içinde yer alan 3 kişi yaralandı.

Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen aracı görenler şaşkına döndü.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

İddialara göre, Havsa ilçesine seyir halinde olan iki otomobil, Necatiye köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ortadan ikiye bölündü.

3 YARALI TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yaralı vatandaşları araçlardan çıkardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (1)
  • Suat Aktaş: Bu ne İlk ne de son, toplanmalı bu kuş markalı araçlar. Ben hatırlamıyorum kazalarda ortadan başka marka araç Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de iki aracın çarpıştığı korkunç kazada ikiye bölünen otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de iki aracın çarpıştığı korkunç kazada ikiye bölünen otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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