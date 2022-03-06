Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika
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Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

06.03.2022 15:53
Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafikte aksama yaşandı.

Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafikte aksama yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.T'nin kullandığı MS 29 DBC Romanya plakalı tır, aynı istikamette seyreden H.Y'nin idaresindeki 34 SU 1162 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda aksama yaşandı. Yoldan geçmek isteyen araçlar bir süre bekledi.

Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe açarak geçişleri sağladı. Karayolları ekipleri ise kazada tırdan yola dökülen parçaları temizledi.

Kaza tırlarda hasara neden oldu.

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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Türkiye, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de iki tırın çarpıştığı kaza sınır kapısı yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika
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