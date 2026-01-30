Edirne\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'de kaçak sigara imalathanesine çevrildiği belirlenen H.B.'ye (70) ait eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin 400'ü tütün doldurulmuş 26 bin 600 makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 5 elektrikli sigara sarma makinesi ve 34 manuel sigara sarma aparatı ele geçirildi. H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
