Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

15.05.2022 11:49
Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan- Malkara kara yolunda E.U. ile T.M.'nin kullandığı 2 ayrı aracı durdurdu. Ekipler, sürücüler ile birlikte 'FETÖ'ye üye olma' suçundan dosyaları bulunan eski yarbay A.E., eski akademisyen Ş.E. ve eski öğretmen A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. ve T.M., çıkarıldıkları hakimlikçe 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, A.E., Ş.E. ve A.Ö. ise 'FETÖ'ye üye olma' suçundan tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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