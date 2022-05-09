Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika

Edirne'de kaybolan kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinakpınar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Fatma Topaloğlu sabah saatlerinde kayboldu.
Kadından haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine, jandarma ve AFAD ekipleri, köy çevresinde arama çalışması başlattı.
Jandarma komando timlerinin katıldığı, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışma sonucu, Topaloğlu, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu.
Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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