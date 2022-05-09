Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika
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Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu

09.05.2022 20:10

Edirne'de kaybolan kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Edirne'de kaybolan kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinakpınar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Fatma Topaloğlu sabah saatlerinde kayboldu.

Kadından haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine, jandarma ve AFAD ekipleri, köy çevresinde arama çalışması başlattı.

Jandarma komando timlerinin katıldığı, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışma sonucu, Topaloğlu, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu.

Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu
Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki kadın dere kenarında bulundu - Son Dakika
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