Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

26.03.2022 20:45
Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Kaya, dün gece kayboldu.

Kaya'dan haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.

Kaya'nın bulunması için çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı belde yakınlarındaki kırsal alanda buldu.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

YORUMLAR
500
Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanlık alanda bulundu Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanlık alanda bulundu Edirne'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Edirne'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Jandarma, Edirne, Keşan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


Son Dakika
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen cisim belirlendi
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
20:08 Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti
19:26 Umutlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili Kurtulmuş: İlave zam yapılabilir
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 21:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement