Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Kaya, dün gece kayboldu.
Kaya'dan haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.
Kaya'nın bulunması için çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı belde yakınlarındaki kırsal alanda buldu.
Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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