Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı

6 saat önce

Edirne'de, bir döviz bürosundan 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı, System.String[]

Edirne'de, bir döviz bürosundan 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları bildirilen 2 şüphelinin üzerinden yüklü miktarda döviz çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki döviz burasına gelen bir kadın, döviz bozdurmak istedi. Döviz bürosu yetkilileri söz konusu kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 900 dolar dolandırdığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.


'Tırnakçılık' anı güvenlik kamerasında


Soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu döviz bürosundan Kolombiya uyruklu kadının görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerde, kadın ile döviz bürosu çalışanı arasında alışverişi sırasında, 'tırnak' yöntemiyle parayı katlayarak, cebine koyduğu an be an yansıyor.


Kapıkule'de yakalandılar


Ekipler, kadının alışveriş merkezinden kiralık bir araçla çıktığını tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasının ardından söz konusu aracın Kapıkule Sınır Kapısı'na park edildiği belirledi. Bulgaristan'dan yaya olarak tekrar Türkiye'ye dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. İsim Kolombiya uyruklu iki şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. 1'i kadın toplam 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kolombiya, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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