Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası yazıldı - Son Dakika

Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası yazıldı
Enez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.
Enez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri, ilçe genelinde maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde tedbirlere uymayanlara, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında 900 lira idari para cezası yazıldı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
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