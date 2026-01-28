Edirne'de Likit Esrar Operasyonu - Son Dakika
Edirne'de Likit Esrar Operasyonu

Edirne\'de Likit Esrar Operasyonu
28.01.2026 11:20
Pazarkule Sınır Kapısı'nda cipteki elektronik sigaralarda likit esrar ele geçirildi.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir cipte elektronik sigaralara gizlenmiş likit esrar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen cip, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk edildi.

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine cipin stepne bölümünde arama yaptı.

Aramada, stepne boşluğunda poşet içerisinde 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Elektronik sigaraların içerisinde likit esrar bulunduğu belirlendi.

Cip sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

