Edirne'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Edirne'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

25.05.2022 23:09
Edirne'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek etrafa ateş açan kişi ve babasını mahalleli linç etmek istedi.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek etrafa ateş açan kişi ve babasını mahalleli linç etmek istedi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Olay, Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Özgür C. boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve giderek tüfekle havaya ve evin duvarına ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Özgür C.'ye mahalle halkı tepki gösterince bu kez de Özgür C.'nin babası tüfeği oğlundan alarak rastgele ateş açmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan kadının ağabeyleri ve mahalle halkı, baba ve oğlu linç etmek istedi. Olay yerine ilk giden polis ekiplerinden 3 polis kavgayı ayırırken arbede arasında kalarak hafif şekilde darp edildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda Özel Hareket Polisleri ve asayiş ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu polis ekipleri gözetiminde mahalleden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boşanma aşamasında olan kadının yakını olduğu öğrenilen İsmail Düğündü ve Samet Düğündü'nün de kavgaya karıştığından dolayı gözaltına alındı. Toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, iki aile arasında yaşanan bir kavga olduğunu belirterek, "Mahallede yaşanan kavgada 1 kişi silah kullanmış. Silahı aldık. Kavgaya karışan şüpheliler de şuan ellimizde polislerimizin de sağlığı yerinde her hangi aksi bir durum yoktur. Baba ve oğlu yaralı onlarda ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polisimiz yok" dedi.

Olay yeri inceleme polisleri, korku dolu anların yaşandığı yerde inceleme gerçekleştirdi. Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Boşanma, Edirne, Polis, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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