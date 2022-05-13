Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir apartmanın önünde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki mazgal çalındı.
Apartman yöneticisi Ş.D'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika