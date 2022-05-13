Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

13.05.2022 14:03

Son dakika haber: Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir apartmanın önünde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki mazgal çalındı.

Apartman yöneticisi Ş.D'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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