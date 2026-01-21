Edirne'de Meriç Nehri'nde Jandarma Güvenliği - Son Dakika
Edirne'de Meriç Nehri'nde Jandarma Güvenliği

21.01.2026 11:37
Jandarma, Meriç Nehri'nde göçmen kaçakçılığına karşı devriye ve denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde güvenlik, botlu jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olaylarına müdahale edilmesi amacıyla geçen yıl 15 Ekim'de kurulan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Meriç Nehri ve çevresinde görevini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye - Yunanistan sınır hattında yer alması nedeniyle stratejik öneme sahip Meriç Nehri'nde botla devriye atan jandarma ekiplerine, kıyı şeridinde görev yapan asayiş ekipleri de eşlik ediyor.

Su üzerinde yapılan kontroller sırasında, nehir çevresinde bulunan kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri, nehirde ve kıyı hattında yaşanabilecek göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçiş ve asayiş olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Meriç Nehri'nde Yunanistan sınırına kadar 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler kurulduğu günden bu yana 60 devriye gerçekleştirdi.

Ekip, görev çizelgesi ve gelen ihbarlar doğrultusunda devriye görevini icra ediyor.

Kaçakçılıkla mücadele ve denetimler sürüyor

Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemeye yönelik denetimler de yapıyor.

Su üstündeki geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan ekipler, kıyı birlikleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Ekip, ayrıca düzensiz göçün önleme çalışmalarının yanı sıra nehirde mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtarıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ekipler son dönemde Meriç Nehri ve çevresinde gerçekleştirdikleri denetimlerde izinsiz nehre girilmesi, ruhsatsız su altı araştırmaları ve kaçak avcılığa yönelik çok sayıda ihlali engelledi.

Aynı zamanda su üstü spor müsabakalarının düzenlendiği Meriç Nehri'nde, organizasyonların güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirler jandarma ekiplerince alınıyor.

Botlu jandarma ekipleri, Meriç Nehri'nin yanı sıra Gala Gölü Milli Parkı, bölgedeki barajlar, göller ve akarsularda da "güvenli sular" kapsamında denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Meriç Nehri, Güvenlik, Jandarma, Edirne, Göçmen, Güncel, Çevre, Son Dakika

Edirne'de Meriç Nehri'nde Jandarma Güvenliği

Edirne'de Meriç Nehri'nde Jandarma Güvenliği
