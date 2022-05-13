Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi - Son Dakika
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Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi

13.05.2022 11:51

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, geri dönüştürülebilir kartonlardan yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, geri dönüştürülebilir kartonlardan yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

Fakültenin bahçesindeki Projeler Şenliği etkinliğinde "geri dönüşüm doğa defilesi" sunuldu.

Defilede 50 öğrenci kağıt katlama sanatı origami yöntemiyle kartondan tasarladığı şapka, çanta, etek, elbise, kazak, gömlek ve pelerini sergiledi.

Öğrencilerden İrem İmamoğlu, AA muhabirine, doğayı koruyan kıyafetler yaptıklarını ve bu kıyafetlerin gündelik hayatta kullanılabileceğini söyledi.

Burcu Tiryaki ise renkli kartonlardan elbise tasarladığını belirterek, "Günümüzde geri dönüşümün önemi daha da arttı. Biz de bu amaca katkı sunmak için geri dönüşüm doğa defilesini düzenledik." dedi.

Çevreye yararlı bina projeleri sergilendi

Proje Şenliği'nde öğrenciler, çevreye uygun tasarladıkları projeleri de sergiledi.

Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin okuldan uzak kaldığını belirterek, "Bu süreçte birbirimizi çok iyi tanıyamadık. Aslında proje çalışmaları ekip çalışmaları halinde olur. Bugün bizim amacımız hem proje derslerini şenlikte sergilemek hem de etkileşim halinde bulunmaktır." diye konuştu.

Şenlikte "Bitişik Nizam Projesi"ni anlatan öğrencilerden Muhammet Polat da Edirne'nin yapısına, tarihine uygun proje hazırladıklarını ifade etti.

Muhammet Baran Gürbüz ise doğaya ve çevreye yararlı binaların ve yapıların artması gerektiğini kaydetti.

Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Mimarlık öğrencileri kartondan yaptıkları kıyafetleri sergiledi

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Kaynak: AA

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