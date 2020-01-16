Edirne'de notalar 'arnavutluk' depremi için yankılandı - Son Dakika

Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası tarafından, Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3'lük depremden mağdur olanlara yardım amaçlı konser düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyeleri ve öğrencilerle biraraya gelerek, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amaçlı konser düzenledi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 'Arnavutluk İçin El Ele' sloganıyla düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası, Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirdi. Biletlerin tamamının satıldığı konsere katılanlar unutulmaz dakikalar yaşadı.

Konser öncesi açıklama yapan TÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, farkındalık oluşturarak Arnavutluk'taki depremzedelere yardım etmek istediklerini belirtti. Tabakoğlu; "Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşamda konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için biraraya geldiklerini kaydetti. Zafer; "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyen ve sanatseverler katıldı.