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Edirne'de orman vasfını kaybetmiş araziye kurulan "Bal Ormanı" arıcıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Edirne'de orman vasfını kaybetmiş araziye kurulan "Bal Ormanı" arıcıların ilgi odağı oldu

31.05.2021 11:01
Edirne'de orman vasfını kaybetmiş araziye kurulan

Edirne'de orman vasfını kaybetmiş 3 bin 120 dönümlük alana yaklaşık 130 bin fidan ve aromatik bitki dikilerek oluşturulan "Kırkkavak Bal Ormanı", bölgedeki ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezginci arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Edirne'de orman vasfını kaybetmiş 3 bin 120 dönümlük alana yaklaşık 130 bin fidan ve aromatik bitki dikilerek oluşturulan "Kırkkavak Bal Ormanı", bölgedeki ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezginci arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırkkavak köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında kurulumuna başlanan ormana zaman içinde başta akasya, kestane, ıhlamur, lavanta, kekik gibi ağaç fidesi ve bitkiler dikildi.

Zengin bitki ve ağaç çeşitliliğiyle arıcıların ilgi odağı olan Kırkkavak Bal Ormanı, gerek bölge arıcılarını gerekse de gezginci arıcıları ağırlıyor.

Arılar için faydalı bitiklerle donatılan orman, kaliteli ve yüksek verimli bal üretimine katkı sağlıyor. Yaklaşık 1450 kovan arı barınacak şekilde planlanan ormanda, yıllık bal üretiminin 40 bin 500 kilogram olması hedefleniyor.

"Burası bizim için gerçekten müthiş bir değer"

Uzunköprü Bal Üreticileri Birliği Başkanı Özcan Meriç, AA muhabirine, kurulan bal ormanının, üretime önemli katkısı olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla büyük bir katma değer oluşturulduğuna dikkati çeken Meriç, "Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, yaptıkları yatırımlardan 5-10 yıl içinde gelir elde ediyor. Biz de buraya yapılan yatırımın meyvelerini aynı şekilde 5'inci yılında almaya başladık. Burası bizim için gerçekten müthiş bir değer." dedi.

Meriç, kurulan orman sayesinde bölgede yaygın olan karaçalı balına lavanta, kekik ve ıhlamur balı gibi çeşitlerin eklendiğini dile getirdi.

Bal ormanıyla bölgenin florasının daha da zenginleştiğini anlatan Meriç, şunları kaydetti:

"Yöremizdeki ve dışarıdan gelen gezginci arıcılar, ormanda istedikleri gibi konaklayabiliyor. Orman sayesinde bölgemize yeni bir flora eklendi. Flora olarak Türkiye'nin en şanslı illerindeyiz. Erik, badem, kayısı ve kanola ile başlayan floramız, kekik, meşe ve karaçalıyla devam ediyor. Bölgemiz için olmazsa olmaz ayçiçeğimiz var. Sadece ilçemizde 300 bin dönüm ayçiçeği ekiliyor. Bir dönüm ayçiçeğinden 8-10 kilogram bal alınabiliyor. İlçemizde 10 bin kovanda üretim yapılıyor, dışarından da yaklaşık 20 bin kovan arı geliyor. Arıcılık geleceğin mesleklerinden biri. Üretmek isteyenleri arıcılığa davet ediyorum."

"Yıllık üretimin 40 bin 500 kilogram olması bekleniyor"

Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut ise Bal Ormanı'nın arıcılara güzel imkanlar sunduğunu ifade etti.

Orman vasfını kaybetmiş arazinin Bal Ormanı projesiyle canlandırıldığını ve üreticilerin kullanımına sunulduğunu aktaran Akbulut, "Yaklaşık 1450 kovan arının barınacağı bir şekilde planlandı ve yıllık üretimin de 40 bin 500 kilogram olması bekleniyor. Binlerce fidan ve bitki ekimi yapıldı. Karaçalı, kekik, lavanta, dut, akasya, iğde, ıhlamur gibi arıların bal yapımını sağlayan fidan ve aromatik bitkilerle orman donatıldı." diye konuştu.

Akbulut, bölgedeki üreticilerin desteklenmesi ve arıcılığın yaygınlaştırılması için ücretsiz kovan dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

Kırkkavak Köy Muhtarı Bilal Altan, bal ormanının bölge arıcılığına büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Arıcıların ormana ilgi gösterdiğini dile getiren Altan, "Hem arıcılarımız ormandan faydalanıyor hem de gelecek nesillere güzel bir orman bırakmış oluyoruz. Arıcılarımız ormana kovanlarını koymuş durumda." ifadelerini kullandı.

Edirne, Meriç, Kovan, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de orman vasfını kaybetmiş araziye kurulan 'Bal Ormanı' arıcıların ilgi odağı oldu - Son Dakika


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