Edirne'de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı

26.06.2022 09:13
Edirne'de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde geri geri manevra yapan otomobil, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde geri geri manevra yapan otomobil, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Aracın çarpmasıyla yere düşen yaya yaralandı.

Kaza, Uzunköprü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 22 LM 784 plakalı araç, geri geri manevra yaptığı sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen Y.S.'ye çarptı. Çarpma sonucu yaya Y.S., aracın çarpmasıyla yere savruldu .

Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı 112 İhbar hattına haber vermesi ile olay yerine Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi kazazede, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının Hayati Tehlikesinin olmadığı Tedbir amaçlı kısa süre Müşahede altında kalacağı öğrenildi Polis ekiplerinin Kazayla ilgili soruşturmasının Sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
AK Parti İl Başkanı İba, göreve atanan Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlarını ziyaret etti AK Parti İl Başkanı İba, göreve atanan Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlarını ziyaret etti
Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 09:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement