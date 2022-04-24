Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!

24.04.2022 23:34

Edirne'de dere kenarında buldukları nesneyi inceleyen çocukların yanına giden bir vatandaş, söz konusu nesnenin patlamamış bomba olduğunu fark etti. Bombayı boş bir arsaya götürerek polise haber veren vatandaş, "Merak ettim, ne oluyor diye gittim baktım. Elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım" ifadelerini kullandı.

Uzunköprü ilçesinde dere kenarında oynayan çocukların gördükleri nesneyi merak edip incelediklerini gören bir vatandaş, çocukların oynadığını nesnenin bomba olduğunu fark etti.

Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış 'bomba' buldu

BOMBAYI BOŞ ARSAYA GETİRİP POLİSE HABER VERDİ

Çocukları alandan uzaklaştıran vatandaş, bombayı kendi imkanlarıyla el arabasına yükleyerek boş bir arsaya getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış 'bomba' buldu

"ELİNDE KAZMAYLA BOMBAYA VURACAKTI"

Bombayı bularak güvenlik ekiplerine haber veren Nurettin Çelik, "Akşam dükkanımı erken kapatmıştım, evime geldim. Camda çayımı içerken baktım benim çocuk eline kazma köprünün oraya doğru gidiyor. Merak ettim ne oluyor diye gittim baktım, elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım" dedi.

Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış 'bomba' buldu

OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha ekibi talep edildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı Son dakika: Minik müdür polislere ilk talimatı telsiz ile verdi Son dakika: Minik müdür polislere ilk talimatı telsiz ile verdi

Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Hisarcık, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu! - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement