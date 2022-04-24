Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu! - Son Dakika

Uzunköprü ilçesinde dere kenarında oynayan çocukların gördükleri nesneyi merak edip incelediklerini gören bir vatandaş, çocukların oynadığını nesnenin bomba olduğunu fark etti.

BOMBAYI BOŞ ARSAYA GETİRİP POLİSE HABER VERDİ

Çocukları alandan uzaklaştıran vatandaş, bombayı kendi imkanlarıyla el arabasına yükleyerek boş bir arsaya getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

"ELİNDE KAZMAYLA BOMBAYA VURACAKTI"

Bombayı bularak güvenlik ekiplerine haber veren Nurettin Çelik, "Akşam dükkanımı erken kapatmıştım, evime geldim. Camda çayımı içerken baktım benim çocuk eline kazma köprünün oraya doğru gidiyor. Merak ettim ne oluyor diye gittim baktım, elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım" dedi.

OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha ekibi talep edildiği öğrenildi.