Son Dakika Haberleri: Edirne'de Polis Haftası Etkinlikleri

Edirne'de Polis Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

Polis Haftası kapsamında şehit aileleri, gaziler ve emekli olan teşkilat mensupları ile aileleri onuruna polis bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Emniyet Müdürlüğü mensupları ve aileleri katıldı.

Etkinliğe katılan şehit aileleri, gaziler ve emekli emniyet mensupları ile tek tek görüşen Vali Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen bu tür etkinliklerin beraberlik ve kaynaşma açısından çok önemli olduğunu vurguladı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:02 Kaynak: İHA

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