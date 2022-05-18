EDİRNE'DE SAĞANAK - Son Dakika
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EDİRNE'DE SAĞANAK

18.05.2022 17:08

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştüMeteorolji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra etkisi altına alan yağmur, akşamüstü sağanağa döndü.

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştü

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra etkisi altına alan yağmur, akşamüstü sağanağa döndü. Kent merkezinde ana arterlerde araç trafiği kontrollü olarak sağlandı. Yağmura yakalanan kent halkı ile ziyaret için gelen Bulgar ve Yunan turistler yağmurdan dolayı kapalı yerlere sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yağmurun saat 24.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK
EDİRNE'DE SAĞANAK

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EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI Edirne'de sağanak etkili oluyor Edirne'de sağanak etkili oluyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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