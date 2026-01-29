Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

29.01.2026 18:54
Edirne'de sağanak yağış sonrası yollar suyla doldu, itfaiye mahsur kalanları kurtardı, motosikletler yasaklandı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı caddeler göle döndü. Köprü altında otomobilde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası kent genelinde olumsuzluklar yaşandı. Birçok cadde ve yol oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hızlı tren köprüsü altında bir otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Araçta mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan vatandaşlar güvenli alana alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Otomobiller bozuldu

Bazı otomobiller de yağış sonrası biriken yoğun su sebebiyle arızalandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ekipler suyun tahliyesi ve yoların ve caddelerin yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bazı evleri de su basarken, vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti.

Motosikletlere yasak getirildi

Edirne Valiliği, yaşanan olumsuzluklar sonrası trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisikletler ile moto kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Yetkililer, sürücüleri yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, İtfaiye, Edirne, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
