Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı caddeler göle döndü. Köprü altında otomobilde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası kent genelinde olumsuzluklar yaşandı. Birçok cadde ve yol oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hızlı tren köprüsü altında bir otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Araçta mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan vatandaşlar güvenli alana alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Otomobiller bozuldu

Bazı otomobiller de yağış sonrası biriken yoğun su sebebiyle arızalandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ekipler suyun tahliyesi ve yoların ve caddelerin yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bazı evleri de su basarken, vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti.

Motosikletlere yasak getirildi

Edirne Valiliği, yaşanan olumsuzluklar sonrası trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisikletler ile moto kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Yetkililer, sürücüleri yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE