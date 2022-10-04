Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı - Son Dakika
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Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı

04.10.2022 19:25

Edirne'de bulunan Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda dün öğrenciler tarafından çekilen videoda, yatağın üzerinde böcek olduğu görülmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra yurtta kalan diğer öğrenciler de yaşadıkları sorunları dile getirmeye başladı. Öğrenciler, yurtlarında kalan bir arkadaşlarını yılan ısırdığını ve yurttaki yemeklerden böcekler çıktığını iddia etti.

Edirne'de Selimiye KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki odalara böceklerin girdiği belirtildi. Öğrencilerin çektiği görüntüler, bir sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerden birine göre, bir odada yatağın üstünde yaklaşım 10 santimetrelik bir böceğin yürüdüğü görüldü. Öğrenciler, iki hafta önce bir öğrencinin odasına yılan girdiğini ve öğrenciyi uyurken soktuğunu iddia etti. Barınamıyoruz Hareketi'nden Ezgi Ertürk ise ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin şöyle konuştu: "Ben Ezgi. Edirne Selimiye Kız KYK Yurdu'ndan hareketimizin ihbar hattına ulaşan öğrenciler adına konuşuyorum. Dün sabah itibariyle bize yurdun yatağından çıkan devasa bir böcek görüntüsü geldi. Bunu kamuoyuyla paylaşmamızın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler bize, biz de onlara ulaştık. Yurtta çok önemli hijyen problemleri var. Yurdun bütün alanları çöp, toz, çamur, yemek artıkları ve pisliklerle dolu. Devasa ve çok çeşitli böcekler her yeri sarmış durumda.

"CAMLARI BİLE AÇAMADIKLARINI SÖYLEDİLER"

Öğrenciler camları bile açamadıklarını, geceleri uyanıp böcek öldürdüklerini ve hatta bir arkadaşlarını yılan soktuğu bilgisini bize ilettiler. Buna rağmen yılanların farkında olduğunu kabul eden yurt yönetiminin, kenarlara tek seferlik kükürt dökmek dışında başka bir hamlesinin olmadığını, hiçbir ilaçlama yapılmadığını, denetimin olmadığını, tuvaletlerin dahi sürekli tıkanık olduğunu, yemeklerden kıl ve böcekler çıktığını, her yerlerini böceklerin ısırdığını ve bu yüzden yara bere içinde olduklarını biliyoruz. Öğrenciler yemeklerden zehirlenmekten, yılan sokmasından, zehirli böceklerden korkuyorlar. Can güvenliklerinden endişe ediyorlar.

"ESKİ ÖĞRENCİLER DE AYNI SORUNLARI YAŞAMIŞ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Edirne Yurt Müdürlüğü'nden, yurt yönetiminden bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Gerekli hijyenik koşullarının sağlanmasını, yurt içinde ve bahçede geniş ilaçlama çalışmalarının yapılmasını, bahçedeki otların temizlenmesini, hijyen koşullarının dahil sürekli ve kalıcı bir denetim istiyoruz. Yıllardır bu problemin yaşandığını eskiden öğrencilerden gelen mesajlardan dolayısı ile biliyoruz. Yine yemeklerdeki hijyen problemleri ile ilgili geçen senede yurt yemekhanesinde protesto yapılmıştı ve orada çözüleceğine yönelik, yurtta kalanlara söz verilmişti. Şimdi de gelen görüntüleri kamuoyu ile paylaşmamızın ardından yine yurtta bu meseleyi kamuoyunun duyması endişesi ile bir temizlik telaşına girildiğini öğrendik. Bunun bir çözüm değil, bir gizleme adımı olduğunu biliyoruz. Bunun için kalıcı bir çözüm, bir denetim temizlik programı istiyoruz."

İşte yurttan fotoğraflar:

Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden ürküten sözler: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden ürküten sözler: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden ürküten sözler: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden ürküten sözler: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden ürküten sözler: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı - Son Dakika
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