Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kent sessizliğe büründü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Edirne, saat 20.00'den itibaren sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Edirne sessizliğe büründü. Yurt genelinde olduğu gibi Edirne'de de saatler 20.00'yi gösterdiğinde işletmeler kapanırken, cadde ve sokaklarda boş görüntüler oluştu. Polis ekiplerinin sık sık devriye gezdiği sokak ve caddelerde iş yerinden çıkan ve valilikten izin kağıdı olanların dışında vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, cumartesi günleri saat 20.00- 10.00 arası, pazar günü ise 20.00- 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.