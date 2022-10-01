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Kaynağını aldığı Bulgaristan 'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle son dönemlerin en düşük su seviyesinde akan nehirde geniş ot öbekleri ve kum adacıkları oluştu.

Edirne 'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri 'nin yatağında oluşan ot öbekleri temizleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Otla kaplanan Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

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