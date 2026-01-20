Edirne\'de Taksiden Uyuşturucu Çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan takside yapılan aramada; yastığın içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada; yastığın içine gizlenmiş poşette 173 gram kimyasala bulanmış tütün ile bir sigara paketi içerisinde 45 parça alüminyum folyoya sarılı halde 10 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 lira ele geçirildi. Taksi sürücüsü B.H.K. ile araçta bulunan C.K., S.P., A.C., C.K. ve M.K. gözaltına alındı.