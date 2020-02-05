Edirne'de tır'ın çarptığı sürücü yaralandı - Son Dakika

Edirne'de TIR'ın çarptığı sürücü yaralandı

EDİRNE'de TIR sürücüsü Ahmet Tuna, yakıtı biten aracına mazot koyduğu sırada başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, TEM otoyolunun Kapıkule kesiminde gece meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya'ya götüren Ahmet Tuna, kullandığı 34 ED 0189 plakalı TIR'ın yakıtı bitince aracını, yolun sağına çekip yakıt koyduğu sırada arkadan gelen 33 F 8020 plakalı TIR'ın çarpması iki aracın arasında kalarak sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki TIR arasında sıkışan Tuna'yı çıkarıp olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 2 bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit etti. Tuna, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.