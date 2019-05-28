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Edirne'de trafik kazaları

11 dakika önce

Edirne ve Keşan'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

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Edirne ve Keşan'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkan Genel'in kullandığı 22 AAD 028 plakalı otomobil, Turan Dursun Caddesi'nde, Ramazan Özer'in kullandığı 22 AAG 909 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Özer ve motosiklette yolcu olarak bulunan adı öğrenilemeyen kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keşan'da trafik kazası
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Umut İkiz'in kullandığı 17 FZ 758 plakalı otomobil, Mahmutköy Kavşağı yakınlarında park halindeki Ferah Duval'un kullandığı 10 ANJ 79 plakalı tıra çarptı.
Kazada yaralanan İkiz, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:32 Kaynak: AA
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