Edirne'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Edirne'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikli Şahıs Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikli Şahıs Hayatını Kaybetti
31.01.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de meydana gelen kazada, sahte kimlik taşıyan E.Ş.I. hayatını kaybetti. 10 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen şahsın üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Kaza, 31 Ocak 2026 günü saat 04.50 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çöpköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Edirne yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliğinin ilk etapta A.G. olduğu değerlendirilen otomobil, O.U. (32) idaresindeki tıra sol arka kısmından çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalar sırasında ölen şahsın üzerinde bulunan kimlik bilgileriyle ilgili şüphe oluştu. Kimlikte adı geçen kişinin hayatta olduğunu beyan etmesi üzerine, polis ekipleri kimlik tespitine yönelik detaylı inceleme başlattı. Olay yerinden muhafaza altına alınan cep telefonuna gelen aramalar ve yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, hayatını kaybeden kişinin E.Ş.I. olduğu tespit edildi.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada E.Ş.I.'nın; bilişim yoluyla dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanımı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çok sayıda kaydının bulunduğu, toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kazaya karışan tır sürücüsü O.U., alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca araç içerisinde ele geçirilen sahte kimlik ve belgelerle ilgili olarak "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:27:24. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.