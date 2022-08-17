Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'nin İstasyon Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 23,48 gram esrar, 7,35 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin, 6,64 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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