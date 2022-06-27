Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek

27.06.2022 23:18
Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek

EDİRNE'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

EDİRNE'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Edirne Göç İdaresi'nde bulunan göçmenler, 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Ülkeye yasadışı yollardan giren 227 kaçak Afgan göçmen işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 2 charter uçağıyla Kabil'e gönderilecek.


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Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek - Son Dakika
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