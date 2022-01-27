Hırsızlıktan aranıyordu, adliyede yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir iş için geldiği adliyede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O'yu bir işi için geldiği Keşan Adliyesi'nde yakaladı. Polis, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K'yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE