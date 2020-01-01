Edirne'de yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Edirne'de yeni yıl kutlamaları
6 saat önce
Edirneliler yeni yıla Saraçlar Caddesi'de düzenlenen kutlama programında eğlenerek girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Edirneliler yeni yıla Saraçlar Caddesi'de düzenlenen kutlama programında eğlenerek girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi yapıldı.
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