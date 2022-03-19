Edirne'de "Yerli Tohum Takas Şenliği"nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de "Yerli Tohum Takas Şenliği"nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı

19.03.2022 15:23

Edirne Belediyesince yerli üretimi desteklemek ve yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "2. Yerli Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Edirne Belediyesince yerli üretimi desteklemek ve yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "2. Yerli Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Kent Ormanı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yerli tohumların yaşatılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İnsan yaşamının sağlıklı şekilde devam edebilmesi için her şeyden önce temiz su ve sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Gürkan, " Türkiye'de tohumun, toprağın, üretimin farkına varan, pandemiyle birlikte özellikle sağlıklı gıdanın farkına varan birçok belediyemiz tohum, üretim, tarım ve hayvancılıkla ilgili geleceğe yönelik kayda değer çalışmalar yapıyorlar. Pandemi bize birçok şey öğretti. Bunlardan en önemlisi sağlıklı gıdanın vazgeçilmez olduğuydu." ifadesini kullandı.

Programda yerli tohumlar geleceğin mirası çocuklara teslim edildi, belediye, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ait stantlar gezildi.

Takas Şenliği'nde vatandaşlara atalık tohumlar dağıtıldı.

Enstitü tarafından 190 çeşit geliştirildi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de kurumun standında vatandaşlara bilgi verdi.

Tülek, Enstitünün başta tarla bitkileri olmak üzere pek çok farklı bitki için çeşit geliştirme çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla çok sayıda çeşit geliştirildiğini aktaran Tülek şunları kaydetti:

"Enstitümüz tarafından geliştirilmiş tescilli 190 çeşidimiz var. Bunları Türk çiftçimizin hizmetine sunduk ve ülkemizde 25 ilde bu çeşitler ekilmekte. Yine yurt dışında da bazı çeşitlerimiz tescil edilmiş ve üretimi yapılmakta. Tohumluk tedarikinde kendi ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz, yurt dışına satış yaptığımız çeşitler de bulunuyor."

Yarın sona erecek şenliğin açılış programına Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, belediye başkanları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Edirne'de Yerli Tohum Takas Şenliği nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı
Edirne'de Yerli Tohum Takas Şenliği nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı
Edirne'de Yerli Tohum Takas Şenliği nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı
Edirne'de Yerli Tohum Takas Şenliği nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de "Yerli Tohum Takas Şenliği"nde vatandaşlara atalık tohum dağıtıldı - Son Dakika
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