Edirne\'de Zincirleme Kaza: 9 Araç Karıştı

Edirne'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik durma noktasına geldi.

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Haftanın ilk günü işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yollarda uzun süre beklemek zorunda kalırken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mevkiinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, kazanın ardından trafik bir süre durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi sevk edildi.

Ekipler, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle şehrin ana arterleri ve kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca bir çok noktada yetersiz tuzlama çalışması nedeniyle motosikletli kuryeler kazalar yaptı.

Trafik polisleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. - EDİRNE