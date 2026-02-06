Edirne'deki Depremzedelere Umut Kursları - Son Dakika
Edirne'deki Depremzedelere Umut Kursları

Edirne\'deki Depremzedelere Umut Kursları
06.02.2026 09:50
Edirne'de SODAM kursları, depremzedelere meslek ve sosyal destek sunarak yeni bir hayat kurmalarını sağlıyor.

Asrın felaketi sonrası Edirne'ye yerleşen depremzedeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı SODAM kursları sayesinde hem sosyalleşti, hem de meslek sahibi olma yolunda adım attı. Dikiş-nakıştan kuaförlüğe uzanan kurslarda, kayıplarının acısıyla yaşamayı öğrenen depremzedeler, dayanışma içinde yeni bir hayat kurdu.

Asrın felaketinin ardından sevdiklerini, evlerini ve hatıralarını geride bırakan depremzedeler, Edirne'de umutla yeniden ayağa kalkıyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acı dinmedi, hayat ise dayanışmayla yeniden kuruldu. Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SODAM) açtığı kurslarla meslek öğrenip hayata yeniden tutunmaya çalışan depremzedeler, moral ve umut bulmanın yanı sıra bir meslek öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor.

6 Şubat depreminden sonra Hatay'dan Edirne'ye yerleşen depremzede Sinem Özbek, 3 yıldır hayatını burada devam ettirdiğini belirtti. Sevdiklerinin ve kayıplarının acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini aktaran Özbek, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Depremin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Kursiyerlerden Saniye Bingöl, kursta aile gibi olduklarını ve yardımlaşarak birbirlerine destek olduklarını belirtti.

Hatay'dan Edirne'ye gelen depremzede Özlem Olgar, depremin 12. günü Edirne'ye doğru yola çıktıklarını ve 3 yıldan beri burada yaşadıklarını anlatarak, Türk milletinin duyarlılığı ve yardımseverliğine dikkat çekti.

SODAM kurslarının hayatına umut kattığını vurgulayan Olgar, "Edirne'de kurslar olduğunu öğrendik. Sonra hoşumuza giden bölümü seçtik. Ben kuaförlük bölümünü seçtim. Elim yatkınmış daha önce kuaförlük ile ilgili hiçbir şey yapmamıştım. Fakat buraya geldikten sonra elimin yatkın olduğunu ve bu işi sevdiğimi öğrendim. Şu an buradayım devam ediyorum. Belgemi alana kadar da inşallah devam edeceğim. Hem psikolojik olarak inanılmaz destek sağladılar, hem de bize gerçekten bir şeyler öğrettiler hayatımıza güzel şeyler kattılar" ifadelerine yer verdi.

Depremde yakınlarını kaybeden Perihan Kit ise acının hala taze olduğunu belirterek, "3 yıl geçti ama kayıplarımız içimizde. Yas tutarak değil, güçlü durarak ayakta kalarak, kendimizi geliştirerek çocuklarımıza örnek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hatay'dan Edirne'ye yerleşen depremzede Kit, katıldığı kursların hem psikolojik, hem de manevi anlamda faydasını gördüklerini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

