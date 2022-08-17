Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı - Son Dakika
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Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı

17.08.2022 11:25
Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın yedek lastiğinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın yedek lastiğinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, şüphe üzerine Y.Y. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Ekipler, TIR'ı X-ray taramasından geçirip, narkotik dedektör köpekle arama yaptı. TIR'ın yedek lastiğinin içinde, 13 paket halinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı - Son Dakika
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