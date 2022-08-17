İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, şüphe üzerine Y.Y. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Ekipler, TIR'ı X-ray taramasından geçirip, narkotik dedektör köpekle arama yaptı. TIR'ın yedek lastiğinin içinde, 13 paket halinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de, TIR'ın yedek lastiğinden 15 kilo kokain çıktı - Son Dakika

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