Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Proje Tanıtım ve Yatırım Ofisi toplantısı, Meriç Kaymakamlığı'nda düzenlendi.
Toplantıda, kurumların hazırladığı projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yapılacak çalışmalarla eğitim, tarım ve sosyal alanlarda gelişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
"Meriç 2023 Vizyon Planı" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaymakam Güngör, "Ofisimiz ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan temsilci kadrosuyla teknik anlamda ve mali anlamda tüm halkımıza bütünleşik hizmetler vermeyi amaçlamaktadır. Toplantıda İlçemizin ekonomik ve sosyal alanda var olan potansiyelinin ortaya çıkarılarak eksik yanlarının proje ve yatırımlarla tamamlanması üzerine kararlar alınmıştır." ifadelerini kullandı. Enez
'de yol çalışması
Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, yol yapım çalışmasında belediyeye ait beton fabrikalarında üretilen malzemelerin kullanıldığını belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:
"Söz
verdiğimiz gibi Enez'de bir metre kare dahil tamamlanmamış yol kalmayacak. Yeni Mahalle
, Garaj Sokak'ta ve Enez Altunkum Sahili'nde yol çalışmaları tamamlanmak üzere.Bilindiği gibi yol yapımlarında kullanılan kilit parke taş ve bordürler Enez Belediyesine ait Beton Santrali ve Beton Ürünleri fabrikamızda tamamen kendi imkanlarımızla üretiliyor ve üretim de son hızla devam ediyor. Çalışmalarımıza durmadan devam edip, Enez için çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz."
"Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı" Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından coğrafya öğretmenlerine yönelik, "Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı" düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında gerçekleşen çalıştayda konularında uzman eğitmenlerden ders gördü.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, coğrafya eğitimi alanında yenilikçi yaklaşımlarla coğrafya öğretmenlerinin profesyonel mesleki yaşamlarındaki kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla çalıştay düzenlendiğini belirtti.
Çalıştayın sonunda katılımcılara sertifika verildi.