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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik "Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi Eğitimi" verildi.

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Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik "Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi Eğitimi" verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerin ruh sağlığının güçlendirilmesi amacıyla verilen eğitimde psikolog ve sosyal hizmet uzmanları gençlerle bir araya geldi.
Müdürlüğün farkındalık faaliyetleri kapsamında gerçekleşen eğitimde psikolojik dayanıklılığı arttırmak için gençlerin yapabilecekleri konusunda eğitim verildi.
Diğer yandan gençlerin ebeveynlerine ergenlik döneminin özelliklerini anlatmak, ailelerin gençlerle empati kurabilmesini sağlamak amacıyla "Ergeni Anlayan Aile" konulu psikodrama etkinliği gerçekleştirildi.
- Rektör Tabakoğlu'nun YKS ziyaretleri
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hafta sonu gerçekleşen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, ÖSYM İl Koordinatörlüğü ile birlikte bazı sınav merkezlerini ziyaret ederek, öğrenci ve görevlilere başarı diledi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, sınav kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Tabakoğlu ayrıca, ÖSYM İl Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'ndan sınavın işleyişiyle ilgili bilgi alarak, koordinatörlük çalışanlarıyla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:57 Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi, Rektör, Edirne
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