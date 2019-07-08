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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Sülecik köyünü ziyaret etti.

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Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Sülecik köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, köy sakinleriyle sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi.
Açıkgöz, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.
Su borcu olanlara uyarı
Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği, su borcu olan abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını ödemeleri gerektiğini bildirdi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi geçmiş su borçlarının ödenmesi gerektiği belirtildi.
Tahakkuk dönemi geçmiş su borçlarının tahsilatı ile ilgili olarak başlatılan çalışma neticesinde borcu olan vatandaşların su kesintilerine maruz kalacağı belirtilen açıklamada, "Abonelerimizin mağduriyet yaşamaması adına son ödeme tarihi geçmiş su borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı davranmasını, borçların ödenmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesini, köylerimize yapılacak olan güzel hizmetlere katkı sunmasını ve köylerimizin daha da güzelleşmesine destek vermesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaymakam Aslantatar'ın köy ziyareti
İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Hacıköy köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, ziyaret kapsamında yapımı tamamlanan kilit taş döşenen yolları inceledi.
Köy sakinleriyle sohbet eden Aslantatar, istek ve önerileri dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:30 Kaynak: AA
Ali Açıkgöz, Süloğlu, Güncel
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