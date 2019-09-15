Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Aksal ve Helvacıoğlu, belediyenin hizmetlerini anlattı.

Belediye hizmetlerinden memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılacağını aktaran Helvacıoğlu, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma kontrollerini sürdürüyor.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kaçak ve yasa dışı avcılığa karşı ekiplerin yaptığı çalışmalarda teyplerin bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin teypleri topladığı aktarılan açıklamada, kontrollerin 24 saat sürdüğü kaydedildi.

Diyarbakırlı annelere destek

Hukukçular Derneği Edirne Temsilcisi Çağrı Muştu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Muştu, yaptığı yazıl açıklamada, Hukukçular Derneği üyesi 50 avukatla oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ettiklerini kaydetti.