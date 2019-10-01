Edirne'den kısa kısa

Edirne'de kişi başı günlük atık miktarı 1 kilo 33 gram olarak belirlendi.

TÜİK belediyelerde toplanan atık miktarına ilişkin istatistik yayımladı.

Buna göre, bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi.

Atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi.

Edirne'de ise kişi başı günlük atık miktarı 1 kilo 33 gram olduğu tespit edildi.

Keşan'da "Turizmde Sanat" konferansı

Keşan'da Renkler Projesi kapsamında "Turizmde Sanat" konferansı düzelendi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan - Türkiye Sınırötesi İşbirliği İnterreg İPA Programı kapsamında yürütülen "Renkler Projesi" kapsamında, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Turizmde Sanat" konferansı düzenlendiğini belirtti.

Projenin paydaşlarının Keşan Belediyesi, İvaylovgrad Belediyesi ve Çamlıca Muhtarlığı olduğunu aktaran Gergin, "Turizm'de Sanat" konferansına katılarak Keşan Belediyesi'nin bu projeye ve sanata verdiği önemi anlattık. Projenin bölgemize ve Bulgaristan'a hayırlı olmasını diledik" ifadelerini kullandı.

-"Geçmişten geleceğe sağlıkçılar"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden emekli olan sağlık personeli ile aktif çalışan sağlık personeli "Geçmişten Geleceğe Sağlıkçılar Projesi" kapsamında bir araya geldi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, sağlık yöneticileri ve çalışanları katıldı.



Emekli sağlık personeli Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne davet edilerek, aktif çalışan personel ile buluşturulması esnasında eski fotoğraflardan oluşturulan gösterimde duygusal anlar yaşandı.



Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Kalkan, geleneğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelenek çok güzel bir kelime, ben çok severim. Eklenerek gelen, bir yerden gelen aynı zamanda geleceğe aktarmak anlamını taşıyor. Bu projede biz de çok güzel bir geleneğin ilk halkası olur, bu geleneği birlikte besleriz. Bugün burada çok güzel bir hava oldu. Hep birlikte olduğumuzu hissettirmeniz bizim için onurdur."

Arpacı'ya ziyaret

Bahçeşehir Edirne Koleji heyeti Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Arpacı, Bahçeşehir Trakya Koordinatörü Sevtap Engin, Okul Müdürleri Aysun Yiğitsoy ve Mahmut Boztürk ile Kurumsal İletişim Sorumlusu Burcu Karadeniz'den oluşan heyeti kabul etti.

- Cumhuriyet Parkı açılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Parkı'nın 29 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, içerisinde futbol ve basketbol sahası, oyun gruplarının olduğu Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki parkın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını bildirdi.

Gürkan, bilgisayar oyunlarıyla evlerinde büyüyen çocukları sokaklara çıkararak, kendi yaş gruplarıyla iletişim kurabilmeleri için uğraş verdiklerini kaydetti.