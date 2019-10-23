Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

9 dakika önce

Meriç PTT Müdürü Özkan Işık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Meriç PTT Müdürü Özkan Işık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Işık PTT'nin, posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında hizmet verdiğini belirtti.

Kaymakam Güngör de PTT'nin haberleşme alanında geçmişten günümüze önemli hizmetler verdiğini belirterek, kurumun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Açıkgöz'den ziyaret

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ve Kırklareli Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Terzi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Açıkgöz'e teşekkür etti.

Açıkgöz de Terzi ve Deniz'e çalışmalarında başarı diledi.

Keşan'da "artı çarşı" çalışmaları devam ediyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "artı çarşı" çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Keşan ilçesinin örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Artı çarşı esnafımızla, yerinde, yapılanlar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Artı çarşı yenileniyor, düzenlemeleri ve kurallarıyla Keşan'a örnek oluyor. Çalışmalar boyunca destek veren ve sabır gösteren esnafımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Murat Deniz, Keşan, Meriç, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı
YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]