Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen Enez Kaymakamlığı ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Gala Gölü Milli Parkı Tabiat Turizmine Açılıyor" projesi kapsamında Gala Gölü'nde yapılan peyzaj çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen Enez Kaymakamlığı ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Gala Gölü Milli Parkı Tabiat Turizmine Açılıyor" projesi kapsamında Gala Gölü'nde yapılan peyzaj çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Gala Gölü Milli Parkı Tuz Tepe mevkiinde bulunan günübirlik kullanım alanında peyzaj çalışması yapıldı.

Vatandaşların kullanımı için düzenlenen alanın açılışına Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç,Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Furtun ve öğrenciler katıldı.

AFAD gönüllülerine eğitim

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki AFAD gönüllülerine yönelik temel arama kurtarma eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gönüllülere temel arama kurtarma bilgileri teorik ve pratik olarak anlatıldı.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, gönüllülere yönelik eğitimlerin süreceğini belirtti.

Avcılara yönelik denetimler sürüyor

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikarpuzlu Genel Avlağı ve Şehitler Devlet Avlağın bölgelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.


Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ bölge müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan avcılara yasal işlem yapıldı

Kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir Yıldız futbolcudan Trump'a ağır sözler! "O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı" Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]