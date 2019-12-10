Edirne'den kısa kısa

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen Enez Kaymakamlığı ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Gala Gölü Milli Parkı Tabiat Turizmine Açılıyor" projesi kapsamında Gala Gölü'nde yapılan peyzaj çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Gala Gölü Milli Parkı Tuz Tepe mevkiinde bulunan günübirlik kullanım alanında peyzaj çalışması yapıldı.

Vatandaşların kullanımı için düzenlenen alanın açılışına Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç,Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Furtun ve öğrenciler katıldı.

AFAD gönüllülerine eğitim

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki AFAD gönüllülerine yönelik temel arama kurtarma eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gönüllülere temel arama kurtarma bilgileri teorik ve pratik olarak anlatıldı.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, gönüllülere yönelik eğitimlerin süreceğini belirtti.

Avcılara yönelik denetimler sürüyor

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikarpuzlu Genel Avlağı ve Şehitler Devlet Avlağın bölgelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ bölge müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan avcılara yasal işlem yapıldı

Kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.