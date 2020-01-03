AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Serkan Çomak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İba da Çomak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete partililer de katıldı.

İş göremezlik ödenekleri mahsuplaşma işlemleri protokolü imzalandı

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, geçici iş göremezlik ödeneklerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin protokol imzaladı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protokolle sigortalının, işveren tarafından istirahatli oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin, işverenin SGK'ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği belirtildi.

Protokolün amacı şöyle belirtildi:

"İşveren tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin zaman, iş gücü ve emek kaybına yol açmayacak şekilde SGK hesabına sigortalıya zamanında ödenmesini sağlamak. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ve SGK'nın ikincil mevzuatına uygun olarak SGK adına işveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenin SGK'ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesini veya istisnai durumlarda iadesini sağlamaktır."

TÜ'de gençlik festivali düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen "Gençlik Festivali 19" kapsamında Keşan ve İpsala ilçelerinde konserler verildi.

TÜ'den yapılan açıklamada, üniversitesinin akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel ve sosyal etkinliklere bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Keşan ve İpsala ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik gençlik festivali düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Öğrenciler sınav dönemi sonrası hem stres attı hem de gönüllerince eğlendi. Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu'nun sergilediği, renkli görüntülere sahne olan dans gösterisiyle başlayan festival KGK ve TEMPEST gruplarının canlı sahne performansı ile devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Edirne Belediyesinin 2019 çalışmaları

Edirne Belediyesinin 2019 yılında da Edirnelilerin doğumundan ölümüne kadar yanında olabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, nikah memurluğunun bin 74 nikah kıyarak çiftlerin mutluluğuna ortak olduğu kaydedildi.

2019 yılında bin 602 defin ve nakil hizmeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Talepte bulunanlara 94 bin 815 adet pilav yardımında bulunuldu. Mezarlık birimi 5 modern cenaze aracı ve 6 mezarlık alanında hizmet verdi. 2019 yılında il dışına 560 defin işlemi gerçekleştirilirken Kağaağaç Mezarlığı'na 55, Yıldırım Mezarlığı'na 62, Bademlik Mezarlığı'na 130, Buçuktepe Mezarlığı'na 156, Acıçeşme Mezarlığı'na 130, Yeni Şehir Mezarlığı'na 257, merkeze bağlı köylere 252 olmak üzere toplamda bin 602 defin gerçekleştirildi. Talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz 950 mezar tahtası, bin 290 adet kefen takımı ve dua için de 94 bin 815 adet pilav yardımında bulunuldu. Edirne Belediyesi Nikah Memurluğu da bin 74 nikah kıyarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu."

Keşan'da "Kunduracılar Çarşısı" yenileniyor

Keşan Belediyesince Kunduracılar Çarşısı Yenilenme Projesi kapsamında çalışmalar başladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilk kazmayı vurduklarını belirterek, "Keşan'a yeni bir renk, yeni bir görünüm kazandıracak Kunduracılar Çarşımızın tarihi dokusuna uygun şekilde düzenlenmesi projemizle ilgili olarak altyapı işine başladık. Tarihi çarşı temasıyla hayata geçecek projemizle birlikte ilçede şehir estetiğine ve ticaretine büyük bir katkı ve değer sağlayacağız." diye konuştu.