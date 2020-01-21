Trakya Üniversitesinden (TÜ) emekli olan Prof. Dr. İlker Alp, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteye 31 yıl hizmet ettikten sonra yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Alp, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nu ziyaret ederek vedalaştı.

Alp'in birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiğini ve tecrübesi ile üniversite yönetimine önemli pek çok değer kazandırdığını belirten Tabakoğlu, "Hocamızla vedalaşıyor olmaktan üzülüyoruz. Fakat biliyoruz ki hocamız bizimle birlikte olmaya, bize tecrübesi ve bilgisi ile değer katmaya devam edecek. Hocamıza ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir hayat diliyorum." dedi.

TÜ'de 1989-2020 yılları arasında görev yapan Prof. Dr. İlker Alp, YÖK'te Ermeni Meselesi Alt Komite Üyeliği, Başbakanlık'ta tarih danışmanlığı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Üyeliği, TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı gibi birçok idari görevde bulundu.

Tarih bölümü bünyesinde verdiği Yakınçağ Tarihi alanındaki derslerin yanı sıra pek çok kaynak eser, araştırma, makale ve bilimsel esere de imza attı.

DOÇEK Gökçetepe Kalesi'ne yürüdü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Gökçetepe Kalesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 49 kişinin katıldığı yürüyüş Korudağ sırtlarında başladı.

Ekip patikaları geçerek Sazlıdere Göleti üzerinden keyifli bir tırmanış gerçekleştirdi ve Sazlıdere sahiline ulaştı.

Etkinliğin son bölümünde Gökçetepe balıkçı barınağının hemen doğusunda bulunan, Cenevizliler'den kalan tarihi kaleyi de ziyaret eden ekip, yürüyüşü tamamladı.

Dernek yöneticileri, yürüyüşe katılan doğaseverlere teşekkür ederek, yeni faaliyetlere davette bulundu.