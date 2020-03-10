Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Belediyesi Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Belediyesi Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal'a teşekkür etti.

Aksal da Günenç'e çalışmalarında başarı diledi.

"Sıfır Atık Bilgilendirme" paneli

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) işbirliğinde "Sıfır Atık Bilgilendirme" konulu bir panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TUYUB Başkanı Önder Akdağ, Eczacılık Fakültesi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, TUYUB tarafından organize edilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun bu yıl "Çevre ve Sıfır Atık" temasıyla koşulacağını belirtti.

TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, "Atıkların Ekosistemlere Etkileri" başlıklı sunumunda, ekosistemin bir denge halinde çalıştığını belirtti.

Çevre kirliliğinin ekosistemin dengesini bozduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Elipek, şunları kaydetti:

"Oksijen varlığında mikroorganizmalar vasıtasıyla su kendini temizler ancak bizler oksijeni azaltacak, atıkları ise artıracak eğilimlerde bulunursak bu dengeyi


bozarız. Aynı şekilde atmosfer ve toprak da müdahale edilmeden kendi döngüsünü sağlar. Çevreye bıraktığımız atıklar, plastikler, gazlar, hatalı yapılaşma, anız yakma gibi etkilerle bu dengeyi bozarak hem ekosisteme hem de kendimize zarar veriyoruz."

Panelde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaya, TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydan Ercan, Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi'nde görevli Çevre Mühendisi Murat Yavuz ve Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) Müdür Vekili Olcay Ayluayan da birer sunum gerçekleştirdi.

TÜ öğretim elemanlarının konserleri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Senem Güzey ve Öğr. Gör. Gökçe Güven'den oluşan "Duo Bellisimo" ile Öğr. Gör. Elis Araboğlu, Doç. Tanju Araboğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Araboğlu'dan oluşan "Trio Araboğlu" adlı oda müziği grupları Ordu, Giresun ve Trabzon'da konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, müzisyenler konserlerde, Türk bestecilerinin eserlerinden oluşan parçaları seslendirdi.

İlgiyle takip edilen konser izleyicilerden alkış aldı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, konser sonunda hediye takdiminde bulundu.

Özkan Günenç, Milletvekili, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı
AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:17 Meteorolojiden "hayati" destekler
17:15 "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"
17:15 '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi
17:15 Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)
17:14 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:27:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]