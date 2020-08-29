Edirne Belediyesi ile Kosova Prizren Belediyesi arasında "Dostluk ve İşbirliği Mutabakat Anlaşması" imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Meclis Salonunda düzenlenen törenle "Dostluk ve İşbirliği Mutabakat Anlaşması" imzaladı.

Haskuka ile memorandum imzaladıklarını belirten Gürkan, iki ülkenin resmi makamlarının onayı sonrası ilişkilerini kardeş şehir olarak sürdüreceklerini, turizm, kültür, sosyal, ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve çevre gibi alanlarda işbirliği yaparak ilişkileri güçlendireceklerini belirtti.

Haskuka da Edirne Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan gurur duyacaklarını ifade etti.

Gürkan, öğrencilere başarı diledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, uzaktan eğitim ile başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak öğrencilere başarı diledi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin uzaktan eğitimle de birçok kazanımlar elde edeceğine gönülden inandığını belirtti.

Öğrencilere planlı çalışmaları ve kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Gürkan, şunları kaydetti:

"Sizler dünyada eşi benzeri bulunmayan bir liderin evlatlarısınız. Bu zorlu süreçten de başarıyla çıkacağınıza eminim. Bir belediye başkanı ve bir öğretmen olarak sizlerin her zaman yanınızdayım. Umutlu olun. Sağlıklı günlerde tekrar buluşacak, okul koridorlarını sevinç çığlıkları ile dolduracağız. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum."