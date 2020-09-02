AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Aksal, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret ederek, Kuran ile bölgedeki DSİ yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra av yasağının kalkmasıyla hareketlenen Balıkpazarını da ziyaret eden Aksal esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Merkez İlçe yönetim kurulu toplantısına da katılan Aksal, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve partililerle yaklaşan kongre süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSİ'de Kovid-19 tedbirleri toplantısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü'nde Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bölge Müdürü Erdinç Kuran başkanlığında, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve çalışma düzeni konuları görüşüldü.

Toplantıda, şube müdürleri bölge müdürlüğünün 2020 yılında devam eden işleri hakkında bilgi verdi.

TED Edirne Koleji'nde liseye geçiş töreni

TED Edirne Koleji 8. sınıf öğrencileri için liseye geçiş töreni düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen törende TED Genel Müdürü Sevinç Atabay gönderdiği görüntülü mesajlar öğrencilere başarı diledi.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba da mezuniyet belgelerini verdiği öğrencileri tebrik etti.