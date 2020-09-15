Edirne'de metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çavuşbey Mahallesi'nde yasa dışı kullanıma uygun ortam oluşturacak nitelikte, çevre estetiğine uygun olmayan görünüm arz eden, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin belediyeye yazı ilettiği aktarılan açıklamada, "Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün yazısında eğitim binasının ana giriş kapısının karşısında bulunan kullanılmayan vaziyetteki metruk binanın etrafında herhangi bir koruma olmadığı, metruk binaya giriş çıkışın engellenmesi gerektiği, herhangi bir işlem yapılmaması halinde oluşabilecek yasa dışı olaylardan, yaşanabilecek can ve mal kayıplarından endişe edildiği, adı geçen metruk binadaki riskin bertaraf edilmesi hususunda gereği istenilmiştir." ifadelerine yer verildi

Mülk sahiplerine gereğinin yapılması hususunda tebliğ yapılarak yasal işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, geçen süre zarfında mülk sahiplerince herhangi bir işlem yapılmaması ve yıkım ile ilgili herhangi bir itirazda bulunulmaması üzerine söz konusu yapının belediye ekiplerince yıkıldığı kaydedildi.

Enez ve İpsala'da koronavirüs denetimi

Enez ve İpsala ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Enez ilçesinde 1 Haziran'dan bu yana denetim ekiplerince 2 bin 122 noktada denetim gerçekleştirildi. İpsala ilçesinde ise aynı tarihten bu yana ekipler 2 bin 187 denetim yaptı.

Koronavirüsle mücadele denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

İpsala'daki ilkokulun bahçesine çocuk parkı yapıldı

İpsala Serhat İlkokulu'nun bahçesine çocuk parkı yapımı tamamlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ilçe merkezinde Serhat İlkokulu bahçesine çocuk parkı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çocukların sağlıklı günlerde, keyifle kullanmaları dilekleri iletildi.