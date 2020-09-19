Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günenç'e teşekkür etti.

Günenç de Göktaş'a yeni görevinde başarı diledi. Günenç'e ziyaretinde belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

-,Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Ayşekadın Anaokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitim öncesi okulda yapılan çalışmaları inceledi.

Okul idarecilerinden bilgi alan Arpacı, başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

Göl Vadi projesi

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Göl Vadi projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Becan, projenin tamamlanmasıyla ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırılacağını kaydetti.